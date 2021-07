Genova – Un guasto informatico sta creando disagi all’hub della Fiera di Genova e non consente il regolare flusso di vaccinazioni anti coronavirus.

Le persone che hanno appuntamento fissato per oggi devono attendere la riparazione del problema e si registrano code e disagi.

I tecnici sono al lavoro e l’inconveniente potrebbe essere risolto in fretta.

Non è però escluso che la problematica richieda tempi di attesa più prolungati.

Riprende in salita, quindi, la settimana delle vaccinazioni anti coronavirus con prenotazione dopo la tre giorni “record” della campagna serale senza necessità di prenotazione.

Una opportunità gradita soprattutto da chi ha capito che senza green pass sarà presto molto complicato poter fare molte cose.