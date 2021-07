Genova – Via Cantore destinata a cambiare completamente “faccia” con il nuovo progetto di riorganizzazione della sede stradale e dei mezzi di trasporto che la percorreranno.

C’è molta attesa e curiosità, a Sampierdarena (e non solo) per la presentazione del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica che verrà consegnato al Ministero dei Trasporti a Roma per chiedere il fianziamento necessario al rinnovamento del sistema del trasporto pubblico.

La convocazione è per oggi, alle 14,30, con la modalità della video conferenza per le commissioni congiunte del Minucipio II centro Ovest e del Municipio V Valpolcevera, interessati dal progetto.

Alla riunione saranno presenti l’Assessore Matteo Campora o suo delegato e Tecnici della Direzione Mobilità del Comune di Genova.

I comitati dei cittadini invitano alla partecipazione perché sono attese “sorprese” che potrebbero non incontrare il gradimento dei residenti.