Genova – Aveva quasi raggiunto la vetta di Fremamorta, in Val di Gesso, a 2.700 metri di altitudine Michele Vallarino, l’alpinista di Ceriale, nel savonese, 66 anni precipitato in circostanze ancora da chiarire e deceduto in ospedale per le ferite riportate.

L’uomo stava salendo alla cima del Fremamorta, nel comune di Valdieri, in provincia di Cuneo, quando è caduto per alcune decine di metri riportando lesioni gravissime.

Soccorso prima dal compagno di arrampicata, un altro alpinista ligure, e poi dal 118 che ha trasferito i due rocciatori in ospedale poco prima che nella zona si abbattesse un terribile temporale.

Vallarino non ce l’ha fatta e i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

In corso la ricostruzione dell’incidente per risalire alle cause della tragedia.