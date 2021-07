Genova – Torneranno in piazza per dire ancora una volta no al green pass e lo faranno in 12 diverse città italiane, tra le quali anche Genova.

Ad annunciarlo il Comitato libera scelta che ha già organizzato, sabato scorso, la manifestazione che ha paralizzato la città per alcune ore, con un corteo non autorizzato che sta costando diverse denunce agli organizzatori.

La manifestazione prevede questa volta una fiaccolata ma non è ancora chiaro se tornerà a bloccare il traffico cittadino o se, invece, questa volta rispetterà i divieti.

I manifestanti protesteranno ancora una volta contro il green pass e contro le limitazioni imposte dal Governo Draghi alle attività che si possono fare senza il documento che attesta la avvenuta vaccinazione.

Insieme ai no green pass manifesteranno moltissimi No Vax che rifiutano del tutto la vaccinazione anti coronavirus che, al momento, è considerata l’unica vera arma contro una nuova ondata di pandemia, il prossimo autunno.