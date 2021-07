Genova – E’ stata una giornata di alto afflusso all’interno del Padiglione 3 dell’ospedale San Martino di Genova dove oggi sono iniziate le vaccinazioni per le persone fragili e per gli allergici.

Una lunga coda ordinata, regolata dall’Ispettorato Aziendale e dai professionisti dell’Unità Operativa di Igiene, diretta dal professor Icardi, si è snodata all’esterno del padiglione del policlinico.

Il ritmo di vaccinazione è stato di circa 50 persone ogni mezz’ora.

L’attesa per la vaccinazione, come hanno fatto sapere dallo stesso ospedale, risulta superiore proprio per via dei cittadini vaccinati che, essendo fragili o allergici, necessitano di cure e attenzioni maggiori sia durante l’anamnesi sia durante l’attesa dopo l’avvenuta vaccinazione.