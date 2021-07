Savona – Autostrada A6 Savona – Torino chiusa, tra Millesimo e Ceva, in direzione Nord, a causa di un incidente.

Per cause ancora da accertare un camion si è ribaltato all’altezza di Roccavignale, sulla carreggiata che procede verso il Piemonte.

Sul posto stanno operando in vigili del fuoco che stanno cercando di liberare la carreggiata.

Pesantissimi i disagi ed ennesima giornata nera per le autostrade della Liguria.

Nella zona dell’incidente sono segnalati cantieri per lavori

(Foto gruppo Facebook Limet Liguria)