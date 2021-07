Genova – Prosegue la mobilitazione dei movimenti No Green Pass e No Vax anche in Liguria e dopo la marcia di protesta che ha bloccato il traffico cittadino sabato scorso, questa sera è stata annunciata una fiaccolata anche nel capoluogo ligure.

In almeno 12 città d’Italia il multiforme movimento che si oppone all’introduzione dell’uso del green pass per “selezionare” chi può e chi non può partecipare ad eventi e spettacoli, ma anche mangiare al chiuso nei ristoranti e nei locali, torna a mobilitarsi per esprimere il dissenso verso quella che viene considerata una “limitazione delle libertà”.

Al movimento No Green Pass si unisce quello No Vax perché chi non si vaccina non può ottenere il green pass e dunque verrebbe escluso, di fatto, da moltissime attività che necessitano di particolari misure di sicurezza per impedire i contagi.

Questa sera il multicolore movimento si riunirà in piazza, dopo le 20, per poi procedere con una fiaccolata.

Non è ancora chiaro se il raduno avverrà, come sabato scorso, in piazza De Ferrari e se la fiaccolata resterà in piazza o muoverà nuovamente per le vie della città.

Nel frattempo fioccano le denunce per manifestazione non autorizzata (ma anche per lancio di pietre contro le sedi di quotidiani e agenzie di Informazione) per alcuni degli organizzatori e dei manifestanti.