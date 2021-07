Genova – Era ricercato per furto aggravato il 32enne arrestato ieri sera dagli agenti della Polfer all’interno della stazione di Genova Principe.

Gli agenti, impegnati nei controlli per la vigilanza quotidiana, hanno fermato l’uomo per un controllo scoprendo che il 32enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 luglio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.

L’uomo, irregolare senza fissa dimora e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, era stato l’autore di un furto in un albergo di Genova insieme a un complice, già arrestato, arrivato dopo che il proprietario li aveva respinti.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi.