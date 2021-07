Genova – Raffica di finestrini rotti, nella notte, in via Bartolomeo Bianco, nel quartiere di Oregina. Forse per vandalismo o più probabilmente per rubare all’interno delle vetture, ignoti hanno infranto diversi finestrini di auto parcheggiate ed hanno frugato all’interno.

Sono stati alcuni passanti a notare la “strage” di finestrini e a chiamare le forze dell’ordine che hanno identificato uno ad uno i proprietari delle vetture e li hanno avvisati del danno.

Indagini in corso per cercare di individuare i responsabili anche attraverso le immagini di alcune telecamere di sorveglianza.

(Foto di Archivio)