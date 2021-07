Genova – L’appuntamento che viene dirottato verso il nuovo hub vaccinale che, di fatto, ancora non esiste.

E’ quanto accaduto ieri mattina ad alcuni cittadini che, avvisati dello spostamento di sede per il vaccino, hanno scoperto una volta giunti sul posto che il polo vaccinale non è ancora stato allestito.

Gli utenti prenotati per ricevere il vaccino anti Covid-19 nell’hub vaccinale allestito alla Fiera del Mare, nel tardo pomeriggio di giovedì sono stati avvisati via messaggio da Regione Liguria dello spostamento alla Sala Chiamata del Porto ma, di fatto, ieri mattina non hanno trovato il centro vaccinale indicato.

Una disavventura che ha creato non pochi disagi a chi doveva essere vaccinato, costretto a correre alla Fiera per non mancare l’appuntamento.

Solo nella tarda mattinata, infatti, gli utenti sono stati avvisati sempre tramite messaggio, che l’apertura del centro vaccinale alla Sala Chiamata del Porto, a poca distanza dalla Lanterna, avverrà il prossimo 3 agosto e che gli appuntamenti fissati fino a quella data erano da ritenersi confermati all’hub vaccinale allestito alla Foce.

In tanti, però, seguendo le indicazioni fornite da Regione Liguria, si sono trovati nei pressi della Sala Chiamata del Porto, cercando l’hub vaccinale che, di fatto, ancora non esiste per poi raggiungere in tutta fretta la Foce, dove hanno ricevuto il vaccino.

Un malinteso che ha visto le scuse da parte degli operatori presenti in mattinata nel polo vaccinale genovese ma nessuna da parte della Regione.