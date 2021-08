Vado Ligure – Una maxi rissa o una vera e propria spedizione punitiva quella che, nella notte, è scoppiata nella zona del porto ed ha causato il ferimento di almeno tre persone.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato una ventina di persone che si aggredivano a pugni e calci ed ha chiamato le forze dell’ordine e il 118.

I carabinieri sono subito intervenuti e la rissa è stata bloccata mentre le ambulanze del 118 soccorrevano i feriti rimasti a terra.

Tre di loro, di nazionalità rumena, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

E proprio dalle prime ricostruzioni sembra che i tre fossero al centro della contesa e che un gruppo di italiani li avrebbe aggrediti e picchiati.

Non è ancora chiaro il motivo del pestaggio e le forze dell’ordine stanno indagando anche per accertare le responsabilità delle persone fermate e identificate.