Loano – Torna la tradizionale Sagra della Trenetta nel cortile dei Cappuccini di Loano. Giunta alla 42esima edizione, la manifestazione, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata, offrirà una nuova occasione per gustare tipiche specialità liguri.

Gli stand saranno aperti dalle 19 alla mezzanotte. La serata del 6 agosto sarà accompagnata da musica dal vivo.

Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai bisognosi (ogni anno la parrocchia dona circa 5.600 pacchi alimentari) e per coprire i costi dei lavori e delle utenze della chiesa.