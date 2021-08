Diano Marina – Indagini in corso per la morte, avvenuta ieri sera, intorno alle 23, di una persona che è stata travolta da un treno nei pressi della locale stazione ferroviaria.

La tragedia si è consumata nella galleria di Diano San Pietro e non è ancora chiaro se la persona sia stata travolta per un incidente o se abbia deliberatamente deciso di togliersi la vita.

Il conducente del treno si è trovato la persona sui binari ed ha azionato il freno ma l’impatto è stato inebitabile.

Il traffico ferrovario è stato interrotto a lungo per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e poi i rilievi delle forze dell’ordine.

Rimosso il corpo della vittima, i treni hanno potuto riprendere il viaggio ma si sono registrati pesanti ritardi.