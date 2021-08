Sarzana (La Spezia) – Un uomo è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Sarzana perché protagonista di una lite in strada.

E’ accaduto sabato scorso.

Poco prima della mezzanotte un dipendente di un istituto di vigilanza ha notato due uomini litigare in via Battifollo e ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati gli uomini del commissariato di Sarzana che hanno individuato e identificato i due litiganti: un 37enne residente ad Ameglia e un 30enne senza fissa dimora.

Entrambi gli uomini, ubriachi, avevano segni di graffi ed escoriazioni proprio per la lite avvenuta poco prima. Il più grande dei due è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso perché colpito in faccia. Visitato dai sanitari, è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

Il 30enne, con diversi precedenti per violazione di domicilio e in materia di stupefacenti, è stato trasferito presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Spezia per i rilievi fotodattiloscopici e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni gravi.