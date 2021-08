Genova – Una lettera-appello dei giovani di Fridays for Future sul Parco Nazionale di Portofino. Nel testo si legge la posizione del movimento ambientalista sulla disputa legata alla creazione del nuovo ente parco.

“Sul Parco Nazionale si scrive il futuro del nostro territorio, di migliaia di persone e

soprattutto di noi giovani – scrivono i ragazzi di Fridays For Future – Riguardo al Parco Nazionale, ci rendiamo conto che il Ministero sia dovuto intervenire, solamente

perché così è previsto dalla legge, definendo provvisoriamente un parco che non desse troppo “fastidio”. La consideriamo comunque una scelta incoerente e progettualmente vuota, fatta solo per provare a mettere a tacere chi invece in questo progetto ci crede”.

“In questi giorni – prosegue la lettera – stiamo assistendo, oltretutto, all’ennesima sceneggiata di politici che per anni hanno ostacolato ed eluso in tutti i modi i processi partecipativi, infrangendo la loro promessa e gestendo regione e comuni come feudi medievali e che oggi, sono indignati per la decisione “calata dall’alto”. Sono anni che noi chiediamo a regione e sindaci di essere ascoltati, chiediamo di poter informare loro e i loro uffici, chiediamo di rendere i cittadini partecipi sulle reali opportunità di avere un grande Parco Nazionale e invece mai ci è stato concesso un incontro pubblico, mai uno studio, mai una relazione tecnica, non abbiamo neanche ricevuto risposta alle nostre mail”.

“Solo quando ci siamo presentati in 15.000 – prosegue la lettera – sotto al palazzo della Regione abbiamo ottenuto un selfie con le solite frasi fatte, da campagna elettorale, e poi il nulla. Non commentiamo la loro totale mancanza di coerenza ed etica politica, non commentiamo la loro totale impreparazione su uno sviluppo sostenibile del territorio”.

“Semplicemente, invitiamo le persone, i cittadini, soprattutto i giovani, a non ascoltare soltanto il parere di politici che cercano di difendere il loro feudo di voti, ma li invitiamo a

informarsi direttamente, perché su questa partita si gioca il futuro del nostro territorio, di migliaia di persone e il futuro di noi giovani.

Per poter crescere oggi e resistere ai grandi cambiamenti economici, ambientali e sociali che ci attendono, abbiamo bisogno di un Ente Parco forte, capace di gestire, sviluppare il territorio e sostenere le sfide che ci attendono”.