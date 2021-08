Genova – La karateca Viviana Bottaro, genocese di San Fruttuoso, vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato storico per lo sport italiano e della nostra città.

Viviana Bottaro, impegnata nella categoria donne -67 kg (kumitè) e numero 3 al mondo della specialità, ha cominciato bene la prova chiudendo la sua pool al secondo posto, dietro la giapponese Kiyou Shimizu con il punteggio di 25.57 e qualificandosi per il successivo ranking round a tre. Qui ha ottenuto un punteggio ancora superiore, 26.46, che le è valso l’accesso alla finale per il bronzo che l’ha vista prevalere sull’americana Kokumai. Merito di un’ottima prova, ancora superiore alla fase precedente: il punteggio totale della karateka di San Fruttuoso è stato di 26.48 (18.62 per la parte tecnica e 7.86 per quella atletica).

L’altro bronzo (si disputavano due finali “di consolazione”) è andato a Grace Lau: la portabandiera di Hong Kong ha prevalso sulla turca Dilara Bozan. Medaglia d’oro infine per la spagnola Sandra Sanchez Jamie che ha avuto la meglio sulla nipponica Shimizu.

Il bronzo di Viviana Bottaro è la prima medaglia italiana nella storia del karate, disciplina che ha fatto il suo debutto proprio ai Giochi Olimpici di quest’anno.

34 anni da compiere il prossimo 2 settembre, Viviana Bottaro è stata la prima karateka italiana a qualificarsi ai Giochi olimpici di Tokyo. Un importante riconoscimento per la carriera dell’atleta genovese, da 15 anni ai vertici internazionali della storica arte marziale giapponese e con un palmarès da urlo: 26 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui 3 d’oro, 10 d’argento e 12 di bronzo, fra squadra e individuale, a cui si aggiunge il bronzo di oggi.

Viviana Bottaro, come gli altri atleti genovesi qualificati alle Olimpiadi di Tokyo, aveva partecipato lo scorso 9 maggio alla cerimonia di consegna della bandiera di Genova alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Massimo Nicolò, dell’assessore ai grandi eventi Paola Bordilli e dei consiglieri delegati allo sport Stefano Anzalone e Vittorio Ottonello.

«Il terzo posto di Viviana Bottaro alle Olimpiadi di Tokyo – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – è un’impresa straordinaria che ci rende davvero felici. La nostra karateka, prima di partire per il Giappone, aveva ricevuto a Palazzo Tursi la bandiera di San Giorgio, promettendo di portarla con sé in questa bellissima avventura. Oggi Genova festeggia con lei».

«La medaglia di bronzo vinta oggi da Viviana Bottaro – sottolinea il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone – è un risultato storico per Genova e per tutto lo sport italiano. Un premio alla tenacia di Viviana, ad anni di sacrifici e allenamenti che l’hanno portata a gareggiare e ottenere successi in tutto il mondo, sempre con la bandiera di San Giorgio nel cuore. Ora che il sogno di una medaglia si è concretizzato, possiamo pensare ai festeggiamenti: la aspettiamo a Genova per celebrare insieme questo incredibile successo».