Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni l’uomo di circa 70 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Caprera a Genova.

L’uomo si trovava in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, è rovinato a terra.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso dove è arrivato cosciente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso e che nelle prossime ore dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.