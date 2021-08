Genova – Si è recata in commissariato a firmare, poi ha rubato in una farmacia ed è ritornata in commissariato per la seconda firma a cui è obbligata ma è stata denunciata.

Protagonista dell’accaduto una 41enne genovese denunciata per il reato di furto aggravato.

Durante la mattinata gli agenti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti in una farmacia dove era appena stato compiuto un furto da parte di una donna che si era già allontanata.

Osservando le immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile identificare la responsabile del reato che, mentre si trovava all’interno del locale, ha nascosto alcuni prodotti cosmetici per un valore di circa 400 euro dentro una borsa per poi uscire senza pagare.

La donna è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine perché, sottoposta all’obbligo di firma, si presenta in commissariato due volte al giorno.

Proprio durante la mattinata non aveva mancato il suo obbligo, poi, uscita dal commissariato, aveva compiuto il furto in farmacia.

Tornata nel pomeriggio negli uffici di piazza Rizzolio per il secondo obbligo giornaliero, è stata denunciata.