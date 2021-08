Genova – Prima giornata senza particolari problemi, quella di ieri, per l’introduzione del green pass obbligatorio per accedere a ristoranti e locali al chiuso, Musei ed attrazioni turistiche ma anche per piscine, palestre, Teatri ed eventi sportivi.

Qualche comprensibile incertezza per le procedure da tenere e qualche disagio in più per operatori del settore e utilizzatori ma non si sono verificati i temuti – e da qualcuno auspicati – disastri.

Clienti pazienti e operatori volenterosi hanno risolto velocemente tutte le comprensibili difficoltà della prima giornata ed il bilancio è sostanzialmente positivo.

Qualche problema in più lo ha generato la necessità di “verificare” l’identità di chi presentava il green pass per l’accesso. In molti hanno chiesto un documento di identità ma spesso l’intoppo è stato superato accettando semplicemente il green pass mostrato.

Liguri e turisti hanno potuto pranzare e cenare nei locali senza particolari problemi, non si sono registrati particolari “intemperanze” o temute “forzature” da parte di chi, non vaccinato, non era in possesso del green pass e, soprattutto, è stato dimostrato al di là di ogni perplessità, che il provvedimento non crea nessun problema di ordine pubblico.