Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato ieri sera ai Piani di Praglia.

Qui, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto con tre giovani a bordo è finita fuori strada cappottando lungo la scarpata.

I tre ragazzi sono usciti autonomamente dall’abitacolo e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Con loro anche i vigili del Fuoco di Bolzaneto che hanno messo in sicurezza la vettura.

I tre giovani sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso.