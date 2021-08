Altare – Viaggiava su una moto sull’autostrada A6 Savona – Torino quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato in circostanze ancora da chiarire contro alcune auto.

Così ha perso la vita W.G. il motociclista coinvolto in un tragico incidente, questo pomeriggio, tra Savona e Altare in direzione Torino.

L’uomo era in sella al suo mezzo e stava percorrendo un tratto dove si viaggia su una sola corsia quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto.

Nel terribile schianto contro alcune auto la moto ha preso fuoco e il motociclista ha riportato ferite gravissime.

All’arrivo dei mezzi di soccorso del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sull’incidente è stata aperta un’indagine della polizia stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Sul posto anche i vigili del fuoco che prima hanno spento le fiamme che hanno distrutto la moto e poi hanno bonificato l’area consentendo la riapertura dell’autostrada.