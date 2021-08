Genova – E’ morto nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi Mirco Paganini, l’uomo di 44 anni residente in Svizzera, investito da una fiammata insieme al figlioletto di 5 anni durante il trasporto delle loro moto da cross.

L’incidente era avvenuto 3 settimane fa e da allora l’uomo e il figlio lottavano tra la vita e la morte per le gravissime ustioni riportate nell’incendio del mezzo sul quale trasportavano le motociclette.

A tradirli la comune passione per il motocross. Il trasporto dei mezzi fuoristrada su un furgoncino ha probabilmente provocato una perdita di carburante che si è incendiato appena l’uomo ha aperto il portellone e una lingua di fuoco ha avvolto padre e figlio.

I due sono stati soccorsi e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Genova mentre il figlioletto è ancora ricoverato in condizioni gravissime a Cesena.