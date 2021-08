Genova – Aiuole e giardini del centro (e non solo) che sembrano deserti e non vengono innaffiati a dovere. E’ la denuncia di molti residenti e frequentatori delle zone più centrali della città e che da tempo non vedono bagnare aiuole e giardini che si stanno trasformando in “deserti”.

Il caso di oggi riguarda la centralissima aiuola tra via Roma e via XXV aprile, a pochi passi dal Teatro Carlo Felice, dalla sede di una prestigiosa banca regionale e proprio di fronte alla Regione Liguria.

L’aiuola ha praticamente perso tutta l’erba, le piante vengono bagnate da cittadini che non si vogliono arrendere al degrado e si domandano come mai il Comune e gli enti preposti non prestino la necessaria attenzione al problema che non è solo “estetico”.

