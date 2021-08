Genova – Un cane è morto per il caldo mentre si trovava in auto con i suoi padroni al Terminal Traghetti in attesa di imbarco.

E’ accaduto ieri pomeriggio.

L’animale, un bulldog francese, si trovava in auto insieme ai padroni, tutti in attesa di imbarcare sul traghetto in partenza.

Appena iniziate le operazioni di imbarco con la lunga fila di auto in attesa a motore spento il cane, nonostante fosse provvisto di acqua e tenuto sotto controllo dalla coppia, ha iniziato a respirare male.

Ai primi sintomi di malessere sono stati proprio i padroni ad allertare la croce gialla e in pochi minuti un’ambulanza del soccorso animale è arrivata sul posto tentando di rianimare il cane, oramai privo di conoscenza.

Poi la corsa verso la clinica privata ma per la bestiola non c’è stato nulla da fare.