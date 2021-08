Genova – Raffica di controlli per il rispetto delle normatice sul Green Pass e sulla sicurezza dei cittadini nel ponente genovese.

Ieri sera durante un servizio notturno coordinato dal Commissariato Cornigliano a cui hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, la Divisione P.A.S., la Polizia Locale e un’unità cinofila della Guardia di Finanza, in zona Campi e Sampierdarena sono stati controllati complessivamente 4 locali e identificate 33 persone di cui 20 con precedenti penali.

Sono state contestate 6 violazioni amministrative di cui 4 inerenti la normativa anticovid, tutte elevate all’interno di un locale in Corso Perrone, poiché l’esercente ha fatto entrare un avventore sprovvisto di “Green Pass” – anche quest’ultimo sanzionato -, ha permesso che i clienti ballassero all’interno, ha “dimenticato” di esporre la cartellonistica anticovid nonché di mettere a disposizione degli avventori l’igienizzante mani.