Sanremo – E’ stata ritrovata sana e salva Sofia, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso mese di giugno e di cui si sono perse le tracce per due mesi tra la disperazione di parenti ed amici.

La ragazza si è presentata all’abitazione di una parente che ha subito avvisato le forze dell’ordine e la madre.

La giovane ha confermato di essere fuggita “per amore” ed avrebbe raggiunto un ragazzo in Francia come molte piste seguite dagli investigatori sembravano suggerire.

Subito dopo la scomparsa della ragazzina italo-tunisina, infatti, sono stati analizzati e tenuti sotto controllo i suoi profili social e le comunicazioni del telefono cellulare e le informazioni puntavano, appunto, alla Francia.

Il timore, però, era che la giovanissima si fosse allontanata per poi cadere vittima di qualche male intenzionato.

Del suo caso si è occupata più volte anche la trasmissione Tv Chi l’ha visto.

Ora si indaga sul ragazzo che l’avrebbe ospitata in Francia e che, divenuto nel frattempo maggiorenne, rischia di essere condannato per sottazione di minore.

La ragazza è ora ospite di una comunità per minori e verrà ascoltata dal magistrato che segue il caso per verificare se davvero si sia trattato di un allontanamento volontario e se sia stata in qualche modo “trattenuta” e dove abbia trascorso tutto il tempo della presunta fuga.

La buona notizia del ritrovamento ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la comunità di Ventimiglia e di Sanremo che seguiva la vicenda con il fiato sospeso e temendo per la sorte della ragazzina.