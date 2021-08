Genova – Restano gravi le condizioni del ragazzo di 17 anni che ieri pomeriggio è caduto dalla scogliera di Nervi, sulla passeggiata Anita Garibaldi facendo un volo di diversi metri.

Il giovane cercava di raggiungere un tratto di scogliera molto amato proprio dai più giovani perché ad accesso gratuito e in un posto tranquillo ma la scogliera in quel tratto è chiusa al pubblico per lavori.

Subito sono scattati i soccorsi ma è stato necessario arrivare sottocosta con una piccola imbarcazione per poter soccorrere il ragazzo per la natura particolare del fondale.

Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in gravi condizioni in ospedale dove i medici gli hanno attribuito il codice rosso, il più grave.