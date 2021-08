Genova – Si preannuncia un’altra giornata da dimenticare per il traffico autostradale della Liguria a causa del cantiere aperto sulla A10 Genova Ventimiglia che ha completamente chiuso una delle carreggiate per consentire i lavori di messa in sicurezza di alcune gallerie tra Genova Aeroporto e Genova Prà.

Ieri il record di 15 chilometri di coda per entrare in città da ponente e anche per oggi si teme il peggio visti i precedenti e la risposta della viabilità ordinaria che ieri è andata in tilt poco dopo l’autostrada.

Anche oggi auto e Tir viaggeranno su una sola carreggiata, in un’unica corsia per senso di marcia, tra Genova Prà e Genova Aeroporto. Una strozzatura che genera comprensibili rallentamenti e che, in caso di guasti o incidenti blocca completamente il traffico.

Resta in vigore il divieto di utilizzare la statale Aurelia e la viabilità cittadina per i mezzi pesanti e le ripercussioni sul traffico commerciale sono pesantissime.

Le Associazioni dei Consumatori presenteranno nelle prossime ore un esposto alla magistratura chiedendo di indagare sui lavori e sulle chiusure con l’ipotesi di indagine di interruzione di servizio pubblico e si moltiplicano le voci che accusano Autostrade per l’Italia per quanto sta avvenendo.

L’annuncio di ieri, di Aspi, di un possibile termine anticipato dei lavori (dal 25 agosto previsto al 22) non ha spento le proteste e le polemiche che arroventano ancora le dicussioni, specie sui social.