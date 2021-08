Genova – Un muraglione in mattoni e cemento ha ceduto di schianto ed è caduto nel giardino di una abitazione, nella notte, in via Vespucci, nel quartiere di Pegli.

Fortunatamente nessun ferito ma molta paura per i residenti della casa interessata dal cedimento, ieri era, verso le 22, quando il muro si è sbriciolato con un forte rumore e parte della muratura e dei detriti è caduta nel giardino sottostante.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito verificato che nessuno fosse rimasto sotto le macerie e poi hanno avviato le operazioni di bonifica.

Secondo alcuni testimoni il muraglione presentava già segni di cedimento.

Sarà ora una perizia a stabilire l’entità dei danni e le eventuali responsabilità.