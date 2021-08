Genova – Ha dichiarato di essere appena uscito dal carcere e di aver voluto festeggiare la libertà appena riconquistata l’uomo fermato dalla polizia locale in via Gramsci mentre girava completamente ubriaco e senza la patente per guidare lo scooter.

Gli agenti lo hanno visto percorrere la strada con un’andatura decisamente anomala e lo hanno fermato scoprendo quasi subito le sue condizioni fisiche compromesse dall’alcol.

L’uomo ha ammesso di aver bevuto qualche bicchiere di troppo per festeggiare l’uscita dal carcere ma non ha saputo spiegare perchè si trovasse alla guida di uno scooter senza aver mai preso la patente.

Per lui una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del mezzo per guida senza patente.