Genova – “Purtroppo il plasma dei guariti ha fallito nell’ennesimo studio randomizzato controllato”. Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e da anni in prima linea nella lotta al coronavirus chiude con una bocciatura definitiva la discussione sull’uso del plasma delle persone guarite per curare l’infezione da covid 19.

“Non solo non funziona nei casi gravi come già ampiamente dimostrato – scrive Bassetti in un post sulla sua pagina Facebook – ma neanche nelle forme più lievi quando utilizzato precocemente, come di dimostra in questo studio appena pubblicato sulla rivista più prestigiosa del mondo”.

“Con quest’ultimo lavoro scientifico il plasma dei guariti è definitivamente morto come cura per il Covid – sentenzia Bassetti – Questo è ciò che dice la medicina basata sull’evidenza.