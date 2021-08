Crocefieschi (Genova) – Sono ancora gravi le condizioni del ragazzo di 18 anni che ieri si è schiantato con la sua moto a Crocefieschi, in Valle Scrivia.

Il ragazzo stava viaggiando lungo la Strada Provinciale quando, secondo la prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato prima di caricarlo in elicottero per il trasporto all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Il ragazzo si trova ricoverato in condizioni gravi.