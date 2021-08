Genova – E’ stata soccorsa dall’intervento di un autista dell’Amt in servizio a Cornigliano che l’ha notata, ha fermato il bus e ha aperto le porte permettendole di mettersi in salvo la giovane aggredita e presa a pugni da un malvivente che ha cercato di rapinarla.

A dare l’allarme e allertare la Polizia è stato proprio l’autista del mezzo pubblica che, insieme alla passeggera dell’autobus, aveva notato l’aggressione e stava ancora tenendo sott’occhio il malvivente.

L’aggressore, un 27enne col volto nascosto dalla felpa, è stato visto strattonare la ragazza, afferrarla per i capelli e colpirla violentemente con pugni al volto nel tentativo di rubarle la borsa.

A quel punto l’autista ha fermato il mezzo e ha aperto le porte permettendo alla vittima di rifugiarsi all’interno, lasciando l’inseguitore sul marciapiede.

All’arrivo della polizia, è stato subito indicato il colpevole, fermato mentre si stava allontanando in direzione Largo Jurse.

Condotto in questura, è stato arrestato per tentata rapina e sarà giudicato con il rito direttissimo in mattinata.

La vittima dell’aggressione è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, visitata è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.