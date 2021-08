Genova – Ha rubato una cassa di birra da un supermercato in via Turati, nel centro storico, il 32enne arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è entrato al supermercato ed è stato notato da un dipendente addetto alla vigilanza mentre si allontanava con una cassa di birra rubata proprio all’interno del negozio.

Richiamato dal vigilante perché restituisse la merce rubata o la pagasse, si è rifiutato dicendo di non avere soldi e si è poi allontanato.

I poliziotti, immediatamente allertati, hanno rintracciato il 32enne seduto su una sedia sotto i portici della via con poggiata accanto ancora la cassa di birra rubata.

Alla vista degli agenti ha reagito con minacce, arrivando a sputare nei confronti degli operatori, cercando di afferrare un bastone per colpirli.

Per il 32enne è scattato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, in mattinata si è svolta la direttissima.