Busalla – Grave incidente, ieri sera, sulla strada che collega Busalla con Crocefieschi. Un giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è uscito di strada finendo in una scarpata.

Nell’impatto l’auto si è ribaltata e l’uomo, insieme al suo cane, sono rimasti intrappolati tra le lamiere con gravi ferite.

All’arrivo dei vigili del fuoco i due sono stati estratti con il taglio delle lamiere con speciali pinze per il taglio dei metalli ma mentre il giovane è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni, il cane è morto.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Forse un colpo di sonno, un malore o la velocità eccessiva all’origine dell’incidente.