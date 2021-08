Chiavari in lutto per la morte di Marco Di Capua, sindaco della cittadina della riviera ligure di levante.

Di Capua aveva 50 anni ed è deceduto in seguito ad un improvviso malore.

A dare l’allarme i familiari che hanno chiamato il 118 ma per il primo cittadino di Chiavari non c’è stato nulla da fare e quando il medico è arrivato era già deceduto.

Eletto nel 2017 aveva già comunicato la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni.

Grande emozione, specie sui Social, per la notizia della scomparsa improvvisa del sindaco Di Capua che lascia moglie e due figli

Il presidente di Regione Liguria e la Giunta esprimono profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua.

“Con lui se ne va un sindaco giovane – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l’ottimo lavoro svolto”.