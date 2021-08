DAZN deve rimborsare i clienti per i disservizi causati dallo streaming video. E’ la richiesta presentata dalle associazioni dei Consumatori dopo l’avvio non proprio impeccabile delle trasmissioni del nuovo campionato di Serie A della piattaforma di streaming video.

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni per chiedere indagini sull’operato di DAZN e sui disagi che molti clienti avrebbero lamentato nelle prime trasmissioni streaming video delle partite di Calcio di Serie A.

Disagi che andrebbero risarciti secondo altre associazioni di tutela dei Consumatori con Codacons.

Non è la prima volta che la piattaforma innovativa per lo streaming di eventi sportivi – fortissima concorrente delle Tv via satellite, finisce al centro di un uragano di proteste ma anche questa volta in molti sono convinti che i problemi verranno risolti e che la differenza di costi premierà comunque gli abbonati.