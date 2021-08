Genova – E’ stato ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita l’uomo che ieri pomeriggio è caduto nel greto del torrente di Pontedecimo.

L’uomo, un cinquantenne, si trovava in via Ferriera quando, passando su un ponte che attraversa il torrente, è finito nel greto dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco che dopo averlo immobilizzato, hanno iniziato le procedure per il recupero.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.