Genova – Ha rubato in un negozio di via XX Settembre, è stato fermato e ha accusato un malore, per questo gli agenti della Polizia Locale, dopo averlo arrestato, lo hanno trasferito al pronto soccorso del San Martino per le cure del caso.

E’ accaduto ieri.

Gli agenti del nucleo reati predatori in servizio nel centro cittadino hanno fermato un uomo di 53 anni per furto aggravato dopo che il malintenzionato aveva rubato dal grande magazzino “Upim” che si trova proprio in fondo a via XX.

Trasferito in piazza Ortiz dove sono state svolte le procedure di identificazione, l’uomo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima fissata per questa mattina.

Durante il piantonamento, però, l’uomo ha accusato un malore dovuto alla mancata assunzione di farmaci per la sua patologia.

Si è quindi disposto l’accompagnamento all’ospedale dove sono state somministrate le cure del caso.

Dopo aver ricevuto la terapia, l’uomo è stato riportato nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio dell’Autorità Giudiziaria.