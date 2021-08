La Spezia – Viaggiava su un treno Intercity senza la mascherina di protezione e tenendo i piedi sui sedili e quando il capotreno le ha chiesto di non sporcare i sedili e di indossare la mascherina obbligatoria l’ha aggredita con insulti e minacce.

Una donna 53enne residente in provincia di Milano è stata denunciata per i reati di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale nella stazione ferroviaria della Spezia.

Il fatto è avvenuto a bordo dell’intercity Reggio Calabria – Milano, a bortdo del quale la donna stava viaggiando priva della mascherina protettiva e con le scarpe poggiate sopra ad un sedile. Redarguita dalla capotreno, ha dapprima ignorato i ripetuti inviti della dipendente di Trenitalia, poi ha cominciato ad inveire contro di lei con insulti e minacce, tanto da costringerla a chiamare gli agenti della Polfer all’arrivo del treno alla Spezia.

Alla vista degli agenti, la donna si è così scagliata anche contro questi ultimi, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e graffiando una poliziotta all’avambraccio mentre stava tentando di accompagnarla all’esterno insieme ad un collega.

Bloccata, la 53enne è stata condotta negli Uffici di Polizia e denunciata.

La Spezia, 23 agosto 2021