Genova – Le altalene del parco giochi di piazza Rossetti, alla Foce, sono state riparate ma gli addetti ai lavori le hanno montate “troppo alte” scatenando le proteste dei genitori.

E’ stata grande la sorpresa dei genitori dei bimbi che frequentano il parco giochi di piazza Rossetti, sul lato a mare del quartiere della Foce, nel trovare le altalene, più volte segnalate per le loro pessime condizioni, riparate ma montate in modo “particolare”.

In pratica, specie l’altalena per i più piccini, invece di essere molto basse per consentire l’accesso anche ai bambini più piccoli, è stata montata in modo da restare “appesa” a circa un metro da terra.L’ironia sui social si è fatta perplessità quando è stato risposto che le altalene sono state montate intenzionalmente in quel modo per consentire ai genitori di non “fare sforzi” con la schiena per far salire i più piccini.

Una risposta cui è seguita, sui Social, la replica dei genitori che hanno fatto notare che i nonni che accompagnano i nipotini al parco non riescono certo a sollevare i piccoli sino a quell’altezza e che non è un caso se, in tutta Italia, le altalene per i bambini sono molto basse, vicino al terreno.

Resta da capire anche se, in caso di caduta, il manto eleastico di sicurezza sia “omologato” per un impatto da quell’altezza per un bambino che non cammina neppure.

Il “caso” è già giunto all’attenzione del locale Municipio e la risposta definitiva di chiarimento è attesa a breve.

