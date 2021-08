Bordighera – Il corpo di una donna sul bagnasciuga della spiaggia di Bordighera. La segnalazione è arrivata poco dopo le 7,30 di questa mattina al numero di emergenza 112 e in poco tempo sul posto sono accorse l’ambulanza e le forze dell’ordine.

Per la donna, circa 70 anni, non c’era più nulla da fare e il corpo senza vita è stato recuperato e messo a disposizione del medico legale.

Molto probabilmente si tratta di una turista che è stata colpita da un malore mentre faceva il bagno approfittando del fresco del mattino.

Poco lontano dal punto del macabro ritrovamento, infatti, sono stati trovati gli effetti personali di una pensionata.