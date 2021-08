Genova – Un errore del navigatore o una manovra errata ed un furgoncino resta bloccato in una “crosa” di Castelletto.

Succede in salita Superiore di San Simone, sulle alture della città, dove alcuni escursionisti si sono trovati la strada completamente bloccata dal furgone mentre salivano a prendere una boccata d’aria più fresca nella zona del Righi.

Il furgoncino è improgionato tra i muri che cingono la strada e non sembra in grado di avanzare nè retrocedere.