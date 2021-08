Varazze – Vigili del fuoco al lavoro per evitare l’inquinamento delle acque del porto dopo l’incendio che ha danneggiato un grosso yacht di oltre 18 metri.

A dare l’allarme alcuni diportisti che hanno visto fumo nero uscire dall’imbarcazione ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e i mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e avviato le procedure per la bonifica del tratto di mare, per evitare fuoriuscite di carburante o dispersione in mare di prodotti inquinanti, e poi hanno iniziato le indagini per risalire alle cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti nell’incendio.