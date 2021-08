Genova – “A una settimana dall’avvio della manifestazione, non c’è ancora trasparenza sui costi di Genova Jeans”. A denunciarlo il capogruppo del Partito Democratico in Comune, Alessandro Terrile che cerca da settimane di avere dettagli dagli organizzatori riguardo le spese fatte ma, soprattutto, sulla provenienza del denaro che verrà usato per pagare i costi della manifestazione.