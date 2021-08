Genova – Dovrà essere operato ad una zampa per ridurre una fratura il cane che ieri pomeriggio è fuggito da un camper parcheggiato in via Buozzi ed è precipitato dalla strada Sopraelevata.

L’animale, custodito nel camper da una famiglia in partenza con i traghetti, è improvvisamente fuggito ai padroni in via Buozzi ed ha iniziato a correre all’impazzata, probabilmente spaventato dal traffico.

Nella fuga è salito sulla rampa della Sopraelevata ma è poi precipitato facendo un volo di dversi metri.

I proprietari lo hanno recuperato ma nel frattempo sul posto sono intervenute le auto della polizia locale che hanno trasferito l’animale in una clinica specializzata alla Foce.

Ora la famiglia dovrà ritardare la partenza per poter attendere l’operazione per curare il cane e dovrà pagare una forte sanzione per non aver custodito adeguatamente l’animale.

(Foto Archivio)