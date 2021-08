Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio che ha causato pesanti danni ad una bar in via Struppa, in alta val Bisagno.

A far scattare l’allarme alcuni residenti che, intorno alle 2,30 sono stati svegliati dal forte odore di bruciato e affacciandosi alla finestra hanno visto denso fumo nero che usciva dal locale.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono accorsi per domare l’indendio.

I pompieri si sono accertati che all’interno non si trovasse nessuno e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Alcune persone hanno lasciato le loro abitazioni nel timore che le fiamme si estendendesso al palazzo vicino.

Solo all’alba le fiamme sono state spente del tutto e sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per risalire all’origine del rogo.

Forse un corto circuito o un guasto potrebbero aver dato avvio alle fiamme che hanno causato parecchi danni.

Non viene esclusa neppure la pista di un gesto doloso e per questo le forze dell’ordine stanno visionando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

(foto Archivio)