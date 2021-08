Genova – Auto sulla spiaggia di Voltri. E’ la segnalazione che arriva dall’ultima spiaggia libera del ponente genovese e che da alcune settimane è alle prese con accumuli di spazzatura, feste sulla spiaggia e, ora, con chi confonde l’arenile per un pubblico parcheggio.

Due le auto presenti nell’immagine inviata con la segnalazione ma certamente almeno una si trova direttamente sulla spiaggia ed in barba a controlli e a qualunque norma di buon senso.

I bagnanti hanno protestato e segnalato l’episodio ma non risultano sanzioni alla vettura.

Le persone che hanno parcheggiato direttamente sull’arenile, a breve distanza dai bagnanti, hanno potuto fare tranquillamente ciò che desideravano senza essere disturbati.

Nelle scorse settimane sono tornate le proteste per gli accumuli di spazzatura in prossimità della spiaggia ma anche al suo interno. Sacchi di rifiuti abbandonati da incivili su sabbia e sassi ma anche nessun intervento di bonifica nonostante le numerose segnalazioni.

Il Municipio VII Ponente aveva risposto alle proteste dei cittadini – riguardo al problema della sorveglianza e delle tende sulla spiaggia – che nonostante le richieste fatte a Comune e Prefettura, anche per poter riorganizzare i controlli degli anni scorsi – nessuna risposta è stata inviata.

