La Spezia – Intervento in mattinata dei Vigili del Fuoco della Spezia chiamati in via Crispi per la caduta di intonaco da un palazzo.

A segnalare la presenza di calcinacci a terra sono stati alcuni passanti che, preoccupati, hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che, con l’ausilio dell’autoscala, hanno effettuato una verifica su tutta la facciata del palazzo all’altezza di via Picco, rimuovendo tutte le porzioni di intonaco precarie, eliminando di fatto il pericolo imminente.

La Polizia Municipale è intervenuta sul posto e ha interrotto il traffico nel tratto di via Crispi compreso tra via Redipuglia e via Picco.

L’intervento è durato circa un’ora, al termine la circolazione è tornata regolare.