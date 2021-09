Savona – E’ stato un bagnino dei Bagni Acquario di Savona a dare l’allarme che ha salvato la vita ad una donna che non riusciva a rientrare a riva e si allontanava sempre più dalla costa.

L’uomo si è accorto che la donna era in mare da troppo tempo ed ha chiamato la Guardia Costiera segnalando la situazione.

Subito sono scattati i soccorsi e la donna intercettata dalle unità della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, in evidente difficoltà a circa 1 km dalla costa, è stata prontamente recuperata e portata presso la banchina della Guardia Costiera di Savona e successivamente affidata alle cure del personale del 118.

Le sue condizioni sono buone.